ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 220 Dollar

dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Spezifikationen des iPhone 17 seien weitgehend wie erwartet, die neue Generation werde vor allem dünner, schrieb David Vogt am Dienstagabend nach der Vorstellung. An seinen Schätzungen änderte er nichts./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 21:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

