Autozulieferer Valeo wirbt für mehr europäische Teile in Autos

München (Reuters) - Der französische Autobauer Valeo wirbt für einen Mindestanteil an europäischen Teilen in Autos, die in der Europäischen Union verkauft werden.

"Ein derartiger Mechanismus würde die europäische Souveränität stärken und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit sichern", sagte Valeo-Chef Christophe Perillat am Mittwoch auf der Automobilmesse IAA in München. Er werde über den Vorschlag am Freitag beim Strategiedialog mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprechen.

