Werbung ausblenden

Autozulieferer Valeo wirbt für mehr europäische Teile in Autos

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der französische Autobauer Valeo wirbt für einen Mindestanteil an europäischen Teilen in Autos, die in der Europäischen Union verkauft werden.

"Ein derartiger Mechanismus würde die europäische Souveränität stärken und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit sichern", sagte Valeo-Chef Christophe Perillat am Mittwoch auf der Automobilmesse IAA in München. Er werde über den Vorschlag am Freitag beim Strategiedialog mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprechen.

(Bericht von Rachel More, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Valéo
VALEO SE ADR 1/2/EO 3

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall & Co.
Deutsche Rüstungstitel mit Gesamtmarkt unter Druckgestern, 11:43 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Rüstungstitel mit Gesamtmarkt unter Druck
Volkswagen, BMW, Mercedes
Aufholjagd statt Abgesang - Deutsche Autobauer kontern auf der IAA08. Sept. · Reuters
Aufholjagd statt Abgesang - Deutsche Autobauer kontern auf der IAA
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden