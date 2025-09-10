Billigflieger Wizz Air zieht sich aus Wien zurück

Wien (Reuters) - Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air gibt ihre Basis am Flughafen Wien bis März 2026 auf.

Dies sei die Folge einer strategischen Überprüfung, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "Die Kostenbasis am Flughafen Wien sowie Steuern und Bodenabfertigungsdienste sind seit unserer Einführung erheblich gestiegen, was einen Weiterbetrieb unhaltbar macht", sagte Geschäftsführer Mauro Peneda. Die Fluggesellschaft werde am 26. Oktober 2025 zwei Flugzeuge und die Routen nach Bilbao und London Gatwick abziehen. Die verbleibenden drei Flugzeuge und die dazugehörigen Strecken sollen im März 2026 folgen.

Der Rückzug aus Wien ist Teil einer Neuausrichtung des Unternehmens. Im Juli hatte die Fluglinie angekündigt, ihre vor sechs Jahren eröffnete und verlustbringende Basis in Abu Dhabi zu schließen. Wizz Air will sich stattdessen stärker auf Ost- und Mitteleuropa konzentrieren, wo die Fluglinie rund zwei Drittel ihres Geschäfts erwirtschaftet. Das Unternehmen teilte im Juli zudem mit, bis September wieder die volle Kapazität in Israel zu erreichen.

