IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining übernimmt Nucleon Uranium Ltd. und weitet seine Uranexploration im Athabasca-Becken in Saskatchewan aus

IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining übernimmt Nucleon Uranium Ltd. und weitet seine Uranexploration im Athabasca-Becken in Saskatchewan aus

Vancouver, BC - 10. September 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL51) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Aktientauschvereinbarung (die verbindliche Vereinbarung) zwischen dem Unternehmen, Nucleon Uranium Ltd. (Nucleon Uranium), einer privaten kanadischen Kapitalgesellschaft, und den Aktionären von Nucleon Uranium (die Aktionäre) abgeschlossen hat, nach welcher das Unternehmen 100 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Nucleon Uranium erwerben wird (die geplante Transaktion).

Die Übernahme von Nucleon Uranium wird das Uranportfolio von Vanguard voraussichtlich deutlich erweitern und steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, eine diversifizierte Pipeline von Explorations- und Entwicklungsprojekten mit hohem Potenzial in Nord- und Südamerika aufzubauen. Durch die Integration der Konzessionsgebiete und des technischen Know-hows von Nucleon Uranium möchte Vanguard seine Stellung auf dem globalen Uranmarkt in einer Zeit wachsender Nachfrage nach Kernenergie als entscheidender Komponente der Wende hin zu sauberer Energie stärken.

Über Nucleon Uranium

Nucleon Uranium verfügt über sieben Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von 23.424,90 Hektar in Saskatchewan, Kanada. Diese Konzessionen befinden sich im Herzen des erstklassigen Athabasca-Beckens, das weltweit als das bedeutendste Uranrevier gilt. Mit seinen außergewöhnlich hochwertigen Lagerstätten bildet das Athabasca-Becken das Rückgrat der führenden Rolle Kanadas bei der Versorgung mit sauberer Kernenergie.

Die Übernahme von Nucleon Uranium stellt einen bahnbrechenden Schritt für Vanguard Mining dar, erklärte David Greenway, President und CEO von Vanguard Mining Corp. Mit sieben sehr vielversprechenden Konzessionen im Herzen des Athabasca-Beckens in Saskatchewan, die strategisch günstig neben Branchenführern wie Atha Energy Corp., CanAlaska Uranium Ltd. und Cameco Corporation gelegen sind, stärken wir unsere Präsenz im weltweit führenden Uranrevier. Diese Transaktion erweitert unser Portfolio nicht nur in Umfang und geologischem Potenzial, sondern versetzt Vanguard auch in die Lage, von der weltweiten Renaissance der Kernenergie zu profitieren, da Regierungen und Energieversorger nach einer sicheren, hochwertigen Uranversorgung für die Umstellung auf saubere Energie suchen.

Äußerst vielversprechende Konzessionen von Nucleon Uranium

Die neu erworbenen Konzessionen von Nucleon Uranium liegen strategisch günstig im Herzen des Athabasca-Beckens, umgeben von großen Uranunternehmen und -lagerstätten:

- Westen: In der Nähe der Lagerstätten Patterson Lake South von Fission Uranium und Arrow von NexGen Energy - Entdeckungen, die die globale Uranversorgungspipeline transformieren - sowie aktive Exploration durch CanAlaska Uranium Ltd.

- Norden und Osten: Angrenzend an die aktiven Explorationsprojekte von Atha Energy Corp., Denison Mines, Cameco Corporation und Orano Canada, was die starke Prospektivität des Beckens unterstreicht.

- In der Nähe: Historische Lagerstätten wie Cluff Lake und Shea Creek bestätigen die nachgewiesenen Uranvorkommen der Region.

- An der Seite von Branchenführern: Stärkt die strategische Bedeutung des Konzessionsblocks von Nucleon Uranium.

Angesichts der gut ausgebauten regionalen Infrastruktur - einschließlich Straßenanbindung, Stromversorgung und Nähe zu Uranverarbeitungsanlagen - in Kombination mit einer nachgewiesenen Geologie und einer hohen Konzentration an erstklassigen Entdeckungen in unmittelbarer Nähe ist Vanguard davon überzeugt, dass die Konzessionen von Nucleon Uranium eine seltene und attraktive Explorationschance darstellen. Diese Konzessionen, die im weltweit bedeutendsten Uranrevier liegen, bieten dem Unternehmen Zugang sowohl zu kurzfristigen Explorationskatalysatoren als auch zu langfristigem Entwicklungspotenzial. Vanguard betrachtet diesen Konzessionsblock als einen Eckpfeiler für die Schaffung von Shareholder-Value, während das Unternehmen seine umfassendere Uranstrategie in einer Zeit vorantreibt, in der weltweit eine beispiellose Nachfrage nach einer sicheren Versorgung mit hochwertigem Uran besteht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80982/2025_09_10_UUU_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Karte der Konzessionen von Nucleon Uranium mit einer Fläche von 23.424,90 ha im Athabasca-Becken

Bestimmungen der Transaktion

Gemäß den Bestimmungen der verbindlichen Vereinbarung wird Vanguard Mining Corp. 100 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Nucleon Uranium erwerben. Als Gegenleistung wird das Unternehmen insgesamt 7.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die Vergütungsaktien) auf anteiliger Basis an die Aktionäre von Nucleon Uranium ausgeben. Darüber hinaus wird das Unternehmen gemäß den Anweisungen der Aktionäre Barzahlungen in Höhe von insgesamt 200.000 CAD leisten.

Es wird erwartet, dass die Vergütungsaktien gemäß der in Abschnitt 2.16 des National Instrument 45-106 - Befreiungen von der Prospektpflicht festgelegten Befreiung von der Prospektpflicht im Rahmen von Übernahmeangeboten und Emittentenangeboten ausgegeben werden und somit keinen gesetzlichen Beschränkungen der Weiterveräußerung unterliegen.

Der Abschluss der geplanten Transaktion unterliegt weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen, unter anderem:

- Eingang aller erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen;

- Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung;

- Richtigkeit der Zusicherungen und Gewährleistungen jeder Partei bei Transaktionsabschluss; und

- Erfüllung der Zusagen und Verpflichtungen jeder Partei gemäß der verbindlichen Vereinbarung.

Es besteht keinerlei Gewissheit, dass die geplante Transaktion wie geplant oder überhaupt durchgeführt wird.

Die nächsten Schritte

Nach Abschluss der geplanten Transaktion hat Vanguard Mining die Absicht, die Konzessionen von Nucleon Uranium in sein umfassenderes Explorationsportfolio zu integrieren und ein mehrstufiges Explorationsprogramm im Athabasca-Becken in Saskatchewan zu starten. Zu den kurzfristigen Prioritäten gehören eine detaillierte geologische Überprüfung, die Zusammenstellung von Daten und die Einholung der Genehmigungen zur Vorbereitung der Feldarbeiten. Vanguard plant außerdem die Zusammenarbeit mit technischen Beratern und lokalen Interessengruppen, um eine verantwortungsvolle und effiziente Weiterentwicklung der Projekte sicherzustellen.

Vorbehaltlich der Erfüllung aller üblichen Bedingungen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen geht das Unternehmen davon aus, dass die Transaktion im vierten Quartal 2025 abgeschlossen wird. Bei Transaktionsabschluss wird Nucleon Uranium eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Vanguard Mining, was den Aktionären einen direkten Zugang zu einem der vielversprechendsten Uranreviere weltweit verschafft.

Positioniert für Wachstum in einer Renaissance der Kernenergie

Die weltweite Nachfrage nach sicherer, CO-freier Grundlastenergie führt zu einem beispiellosen Wiederaufschwung der Kernenergie. Da Regierungen aggressive Strategien zur Energiewende umsetzen, hat Uran wieder an Bedeutung als kritisches Mineral gewonnen. Das Athabasca-Becken in Saskatchewan bleibt das wichtigste Rechtssystem für die zukünftige Uranversorgung, und Vanguard ist strategisch gut positioniert, um von dieser nuklearen Renaissance zu profitieren.

Optionsvereinbarung

Vanguard Mining freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Optionsvereinbarung über Mineralkonzessionsgebiete mit Hilltop Resources Inc. (Hilltop) abgeschlossen hat, nach welcher Hilltop die alleinige und ausschließliche Option erhält, eine 100%ige Beteiligung am Nickelprojekt Pinchi Lake (Pinchi) in British Columbia und am Projekt Georgia Lake (Georgia Lake) in Ontario (zusammen die Konzessionsgebiete) zu erwerben.

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung erbringt Hilltop eine Gesamtgegenleistung, die sich wie folgt zusammensetzt:

- Barzahlungen - 30.000 $ in bar an Vanguard, davon 15.000 $ zahlbar bei Abschluss der Vereinbarung und 15.000 $ innerhalb von 12 Monaten.

- Ausgabe von Aktien - 500.000 Stammaktien von Hilltop, die bei Unterzeichnung an Vanguard ausgegeben werden.

- Bewertungsarbeiten - Hilltop übernimmt die Verantwortung für alle erforderlichen Liegenschaftszahlungen und Bewertungsarbeiten, um die Konzessionsgebiete in gutem Zustand zu halten.

Bei Erfüllung dieser Verpflichtungen erwirbt Hilltop eine 100%ige ungeteilte Beteiligung an den Konzessionsgebieten, vorbehaltlich einer an Vanguard zu zahlenden Net Smelter Return (NSR) in Höhe von 0,5 %. Darüber hinaus unterliegen die Pinchi-Konzessionen weiterhin einer bestehenden zugrunde liegenden NSR-Royalty in Höhe von 2 %. Hilltop wird während des Optionszeitraums als Betreiber der Konzessionsgebiete fungieren, und alle Explorationsaufwendungen werden als Bewertungsarbeiten angerechnet.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem beratenden Geologen, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf die Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Für das Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Webseite: https://vanguardminingcorp.com/

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich des Angebots und der voraussichtlichen Verwendung des entsprechenden Erlöses, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Bei Verwendung in dieser Pressemeldung kennzeichnen Wörter wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anstreben, planen, prognostizieren, könnte, voraussichtlich und ähnliche Wörter oder Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände bzw. anderen Ereignissen, die sich auf diese Aussagen und Informationen auswirken, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80982

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80982&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9219661076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.