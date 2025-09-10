Kubas Stromnetz bricht erneut zusammen

Havana (Reuters) - Auf Kuba ist zum vierten Mal in weniger als einem Jahr das Stromnetz zusammengebrochen.

Seit Mittwochmorgen herrsche ein landesweiter Ausfall, meldeten das Energieministerium und die staatliche Stromgesellschaft. Dem Ministerium zufolge werden die Ursachen untersucht und an der Wiederherstellung der Stromversorgung gearbeitet. Kuba hat immer wieder mit landesweiten Stromausfällen zu kämpfen. Viele Haushalte sehen sich mit täglichen Ausfällen konfrontiert, teils über 16 Stunden lang. Das kommunistische Land leidet auch unter Treibstoffengpässen. Im vergangenen Jahr belastete ein Rückgang der Importe aus Venezuela, Russland und Mexiko die Ölkraftwerke.

