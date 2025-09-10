Ölpreise legen weiter zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen und haben damit an die Gewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 66,88 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober stieg ebenfalls um 49 Cent auf 63,12 Dollar.

Seit Beginn der Woche geht es mit den Ölpreisen nach oben. In dieser Zeit hat sich Brent-Öl aus der Nordsee um mehr als zwei Dollar je Barrel verteuert. Als Gründe gelten die Aussicht auf Sanktionen gegen das Förderland Russland und zuletzt auch der Angriff Israels auf die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar.

Am Ölmarkt haben die Anleger mögliche Sanktionen im Blick, die sich gegen die Ölwirtschaft Russlands richten. Die USA haben Indien bereits mit Abgaben für seinen Ölhandel mit Moskau belegt. Den wichtigen russischen Handelspartner China wurde hingegen bislang verschont. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt mehrere selbst auferlegte Fristen im Zusammenhang mit Russland verstreichen lassen./jkr/jsl/stk