Polen beantragt nach Drohnenabschuss Nato-Konsultationen
dpa-AFX · Uhr
WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach dem Abschuss von mehreren Drohnen hat Polen Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt. Das sagte Regierungschef Donald Tusk in Warschau. Der Artikel sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von außen gefährdet sieht./dhe/DP/stk
