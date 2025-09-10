Werbung ausblenden

Polen beantragt nach Drohnenabschuss Nato-Konsultationen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach dem Abschuss von mehreren Drohnen hat Polen Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt. Das sagte Regierungschef Donald Tusk in Warschau. Der Artikel sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von außen gefährdet sieht./dhe/DP/stk

