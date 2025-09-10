TAGESVORSCHAU: Termine am 11. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/25 10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung 14:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/25 14:15 EUR: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/25 14:30 USA: Realeinkommen 8/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA, Bruna Szego

