Tesla - Vor wichtigem Ausbruch?

E-MobilitätBatterien
HSBC Daily Trading

Vor wichtigem Ausbruch?

Die Tesla-Aktie pendelt seit Monaten seitwärts. Letzteres spiegeln auch diverse Indikatoren wider. So liegen bspw. die Bollinger Bänder dicht beieinander. Gleiches gilt für die recht flach verlaufenden Durchschnittslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 324,07/330,21 USD). Aus charttechnischer Sicht liegt zudem ein klassisches Dreiecksmuster vor. Vor diesem Hintergrund würde ein Ausbruch aus diesem Konsolidierungsmuster das aufgestaute Bewegungspotenzial entladen. Deshalb definieren wir den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 255,46 USD) als wichtigen Signalgeber. Die Ambitionen der Bullen unterstreicht zusätzlich die jüngste Aufwärtskurslücke im Tageschart. Im Ausbruchsfall lässt sich das Anschlusspotenzial aus dem beschriebenen Dreieck auf rund 90 USD taxieren. Auf dem Weg in diese Region stecken die horizontalen Barrieren bei rund 375 USD ein wichtiges Etappenziel ab. Als Absicherung im Fall einer positiven Weichenstellung bieten sich dagegen die oben genannten Glättungslinien an. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Tesla (Daily)

Chart Tesla
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Chart Tesla
Quelle: LSEG, tradesignal²



Tesla

