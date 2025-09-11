Aktien New York: Zinshoffnungen treiben US-Indizes auf Rekordhochs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hat die US-Börsen am Donnerstag auf Rekordhöhen getrieben. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 erreichten Höchststände.

Erneut geschürt wurden die Zinshoffnungen von aktuellen Konjunkturdaten. So erfüllten die Verbraucherpreise zwar die Erwartungen, doch von den wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen gab es negative Signale. Dies heizte einmal mehr die Debatte an, in welchem Ausmaß die Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Auch im Oktober und im Dezember dürften die Leitzinsen weiter sinken, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt.

Der Dow zog zuletzt um 1,10 Prozent auf 45.991 Punkte an. Für den S&P 500 ging es um 0,55 Prozent auf 6.568 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,32 Prozent auf 23.925 Punkte.

Wie Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen, Heleba, schrieb, gibt es zwar vor dem Hintergrund der Inflationszahlen keinen Grund, die Zinssenkungsspekulationen zu forcieren. Die Teuerung war im August wie erwartet auf 2,9 Prozent gestiegen. Allerdings legten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich zu. Damit verdichten sich die Hinweise auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes./la/mis