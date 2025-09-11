DAX - Sehr bärische Tageskerze
ING Markets · Uhr
Hier Morning Mail abonnieren
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 10.09.2025Leitindex verliert Anfangsgewinne – SAP belastetgestern, 17:58 Uhr · onvista
Dax Chartanalyse 11.09.2025Dax stabilisiert sich vor einem volatilen Nachmittagheute, 11:13 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsRüstungsaktie startet durch: Heutiger Ausbruch liefert klares Kaufsignalheute, 15:00 Uhr · onvista
Bezahldienstleister glänzt beim IPO15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental dagestern, 10:09 Uhr · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista