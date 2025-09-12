Dax startet leicht höher in den Handel - Hannover Rück im Fokus

Gestützt von neuen Rekorden der US-Leitindizes wird der deutsche Aktienmarkt am Freitag zur Eröffnung gut behauptet erwartet. Frische Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und dürften nur wenig Impulse geben. Die Verbraucherpreise stiegen im August um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat.

Der X-Dax signalisierte für den Dax rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,2 Prozent auf 23.740 Punkte. Auf Wochensicht hat sich der Dax bislang um 0,4 Prozent von seinem schwachen Monatsstart nach oben abgesetzt. Er war dabei um seine 100-Tage-Durchschnitts-Linie gependelt. Dieser Gradmesser für den längerfristigen Trend sorgt nun im Bereich über 23.800 Punkten für Widerstand.

Aus Unternehmenssicht dürfte es nachrichtlich ein ruhiger Wochenausklang werden. Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Hannover Rück, die im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um knapp 2 Prozent zulegten. Zuvor hatte die Großbank UBS die Papiere des Rückversicherers aufgrund der seit längerem unterdurchschnittlichen Kursentwicklung von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Aktie sei sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt und nun entsprechend günstig zu haben, schrieb Analyst Will Hardcastle.

USA: Indizes auf Rekordjagd

Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hat die US-Börsen am Donnerstag auf Rekordhöhen getrieben. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 erreichten Höchststände. Nach erneut schwachen Daten vom Arbeitsmarkt und wie erwartet ausgefallenen Inflationszahlen gilt es unter Händlern mittlerweile als nahezu sicher, dass die Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Auch im Oktober und im Dezember dürften die Leitzinsen weiter sinken, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt. Der Dow zog um 1,36 Prozent auf 46.108,00 Punkte an. Seine Bestmarke liegt nun bei gut 46.137 Punkten. Für den S&P 500 ging es um 0,85 Prozent auf 6.587,47 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,60 Prozent auf 23.992,56 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.108 + 1,36 Prozent S&P 500 6.587 + 0,85 Prozent Nasdaq 22.043 + 0,72 Prozent

Asien: Im Plus

Beflügelt von positiven US-Vorgaben haben die asiatischen Aktienmärkte am Freitag zugelegt. In Tokio kletterte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um ein weiteres Prozent nach oben und setzte damit seine jüngste Rekordrally fort.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Hang-Seng-Index zuletzt fast 1,5 Prozent an. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandbörsen konnte dagegen nur leicht zulegen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 44.796 + 0,95 Prozent Hang Seng 26.086 + 1,47 Prozent CSI 300 4.523 + 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 129,04 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,66 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,03 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 65,86 USD - 0,08 USD WTI 61,83 USD - 0,14 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,50 (7,20) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

UBS HEBT HANNOVER RÜCK AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 280 EUR

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 12,50 (10,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 380 (370) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX