EQS-DD: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Stefan Menz, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.09.2025 / 12:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Stefan
Nachname(n):Menz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA

b) LEI

3912007QEOQAHN2Q1739 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1MMEV4

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,72 EUR2.164 EUR
0,72 EUR1.984 EUR
0,72 EUR1.444 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,7200 EUR5.592,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE
MIC:HAML

11.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
Senckenberganlage 21
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:https://tpgholding.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

100596 11.09.2025 CET/CEST

