EZB hält Leitzinsen im Euroraum konstant

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen im Euroraum wie erwartet unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilt./als/ben/DP/jha

