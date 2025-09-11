EZB hält Leitzinsen im Euroraum konstant
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen im Euroraum wie erwartet unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilt./als/ben/DP/jha
