UN-Sicherheitsrat verurteilt Israels Angriff auf Hamas in Katar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben in einer derzeit seltenen gemeinsamen Erklärung den Angriff Israels auf die Führungsspitze der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in Katar verurteilt. Die 15 Mitglieder sprachen in der kurz vor Beginn einer Sondersitzung zu dem Thema in New York veröffentlichten Erklärung Katar ihre Solidarität aus und unterstrichen die Bedeutung der Deeskalation.

Zu der Sondersitzung war auch der katarische Ministerpräsident, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, eigens nach New York gereist. Die Mitglieder des Sicherheitsrats hatten sich in den vergangenen Monaten bei zahlreichen Konflikten zerstritten und uneins gezeigt.

Bei dem israelischen Überraschungsangriff waren am Dienstag nach Hamas-Angaben sechs Menschen ums Leben gekommen./cah/DP/nas