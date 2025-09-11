TX Group / Schlagwort(e): Börsengang

SMG Swiss Marketplace Group startet Bookbuilding für geplanten Börsengang



11.09.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TX Group hat die SMG Swiss Marketplace Group 2021 zusammen mit Mobiliar, Ringier und General Atlantic gegründet und Homegate, Ricardo sowie Tutti und car4you eingebracht. Die TX Group hält 30.7 % an der SMG.



Im Rahmen des geplanten Börsengangs hat die SMG Swiss Marketplace Group heute mit dem Bookbuilding-Prozess begonnen und eine erwartete Preisspanne für die angebotenen Aktien zwischen CHF 43.00 und CHF 46.00 pro Aktie sowie eine geschätzte Marktkapitalisierung zwischen CHF 4.2 Mia. und CHF 4.5 Mia. veröffentlicht. Der Börsengang findet voraussichtlich am oder um den 19. September 2025 statt. Die TX Group wird im Rahmen des geplanten Börsengangs keine Aktien veräussern.



Weitere Informationen sind auf der SMG-Webseite verfügbar.

Kontakt

Urs Fehr, Verantwortlicher Kommunikation & Investor Relations, +41 76 361 56 95, urs.fehr@tx.group

Über die TX Group

Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, das den Nutzerinnen und Nutzern Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie Hilfestellungen für den Alltag bietet. Die Wurzeln liegen in der Publizistik mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Medien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist durch TX Ventures als Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert.

www.tx.group

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: TX Group Werdstrasse 21 8021 Zürich Schweiz Internet: www.tx.group ISIN: CH0011178255 Valorennummer: 1117825 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2196018

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2196018 11.09.2025 CET/CEST