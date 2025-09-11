UnitedHealth Group - Die Kurve bekommen!?!
HSBC · Uhr
Die Kurve bekommen!?!
Bei der United Health-Aktie hatten wir zuletzt die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) als Silberstreif diskutiert. In der Vergangenheit dienten solche Muster im Indikatorverlauf oftmals als Vorboten für eine äquivalente Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf. Genau das ist die perfekte Überleitung zur aktuellen Chartsituation, denn die zuletzt diskutierte Schlüsselzone aus der 50%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses von 2008 bis 2024 (322,62 USD) und dem Julihoch (326,55 USD) hat das Papier inzwischen nachhaltig pulverisiert. Damit können Anlegerinnen und Anleger von einem abgeschlossenen Doppelboden ausgehen (siehe Chart). Dessen rechnerisches Anschlusspotenzial lässt sich auf mindestens 75 USD taxieren, was im Umkehrschluss zu einem Kursziel im Bereich von 400 USD führt. Letzteres reicht aus, um perspektivisch die Abwärtskurslücke von Mai (obere Gapkante bei 376,84 USD) zu schließen. Für eine erfolgreiche Trendwende spricht auch der MACD, welcher auf historisch niedrigem Niveau ein neues Kaufsignal geliefert hat. Zur Risikobegrenzung ist indes die o. g. Schlüsselzone prädestiniert, da deren Rebreak auch den angeführten Doppelboden in Frage stellen würde.
UnitedHealth Group (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart UnitedHealth Group
Quelle: LSEG, tradesignal²
