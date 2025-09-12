Adobe hebt Prognose an - Aktie legt zu

Frankfurt (Reuters) - Adobe hat dank einer starken Nachfrage nach seiner Software und der zunehmend erfolgreichen Vermarktung seiner KI-Werkzeuge erneut die Geschäftsziele für 2025 angehoben.

Der Umsatz soll nun zwischen 23,65 und 23,70 Milliarden Dollar liegen und der bereinigte Gewinn je Aktie bei 20,80 bis 20,85 Dollar, teilte der Entwickler der Bildbearbeitungssoftware Photoshop am Donnerstag mit. Die Aktie legte nachbörslich um rund vier Prozent zu. Im abgelaufenen Quartal übertraf der Umsatz mit 5,99 Milliarden Dollar die Analystenerwartungen von 5,91 Milliarden.

Bereits im vorangegangenen Quartal hatte der US-Konzern auf Basis überraschend starker Zwischenergebnisse seine Gesamtjahresziele angehoben. Künstliche Intelligenz (KI) spielt in der Erstellung und Bearbeitung von Bildern eine immer größere Rolle. Adobe muss sich hier der Konkurrenz zahlreicher Startups erwehren und verzahnt daher seine eigene KI Firefly besonders eng mit dem als branchenführend geltenden Programm Photoshop. Einige Analysten zweifeln jedoch an einem raschen Gewinnschub durch die KI-Strategie. Die Aktie des US-Konzerns hat in diesem Jahr bislang mehr als 21 Prozent an Wert verloren, was die gedämpfte Stimmung der Anleger widerspiegelt.

