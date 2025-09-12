Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steuert auf versöhnlichen Wochenabschluss zu
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von Zinssenkungshoffnungen und neuen Rekorden an den US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag zur Eröffnung moderat zugelegt. Frische Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und gaben nur wenig Impulse. So stiegen die Verbraucherpreise im August um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat.
Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 23.778 Punkte nach oben. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund einem Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitagmorgen um 0,7 Prozent auf 30.357 Zähler. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,2 Prozent aufwärts./edh/men
