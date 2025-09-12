ANALYSE-FLASH: UBS belässt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 560 Euro
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 560 Euro belassen. Der Preisverfall bei europäischen Rückversicherungen beschleunige sich und die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende sinke, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Er geht zwar weiterhin davon aus, dass die Renditen 2026 über den Kapitalkosten liegen werden, sich die Differenz aber verringert. Hannover Rück ist sein bevorzugter Branchenwert./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT
