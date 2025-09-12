Britische Wirtschaft tritt auf der Stelle - Industrie schwächelt

London (Reuters) - Die britische Wirtschaft ist im Juli wegen eines Einbruchs der Industrieproduktion zum Stillstand gekommen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verharrte auf dem Niveau des Vormonats, nachdem es im Juni noch um 0,4 Prozent zugelegt hatte, wie die nationale Statistikbehörde am Freitag mitteilte. Grund für die Stagnation war vor allem ein Rückgang der Industrieproduktion um 1,3 Prozent. Besonders die Herstellung von Computern, Elektronik und pharmazeutischen Produkten war rückläufig. Der deutlich größere Dienstleistungssektor legte hingegen leicht um 0,1 Prozent zu.

"Die Verlangsamung im Juli ist wahrscheinlich der Beginn einer zurückhaltenderen Phase für die Wirtschaft", sagte Suren Thiru, Wirtschaftsdirektor beim Wirtschaftsprüferverband ICAEW. Eine höhere Inflation und eine steigende Zahl an Arbeitsplatzverlusten dürften die Aktivität gebremst haben. Er erwarte jedoch nicht, dass die Währungshüter der Bank of England die Zinsen nach ihrer Sitzung in der kommenden Woche erneut senken, da die Inflation weiter über das Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank zu steigen drohe. Das britische Pfund gab nach den Daten leicht nach.

In der ersten Jahreshälfte 2025 war die britische Wirtschaft noch robust gewachsen - und zwar 0,7 Prozent im ersten Quartal und 0,3 Prozent im Frühjahr. Gründe dafür waren unter anderem höhere Staatsausgaben und vorgezogene Exporte vor der Einführung von US-Zöllen. Finanzministerin Rachel Reeves hatte am Donnerstag gesagt, die britische Wirtschaft sei "nicht kaputt, aber sie fühlt sich festgefahren an". Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchs die Wirtschaft im Juli um 1,4 Prozent.

