EQS-DD: Ernst Russ AG: Joseph Schuchmann, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.09.2025 / 12:13 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Joseph
|Nachname(n):
|Schuchmann
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Ernst Russ AG
b) LEI
|529900MP0OZ3LL80MX76
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A161077
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|6,94 EUR
|14.997,34 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|6,9400 EUR
|14.997,3400 EUR
e) Datum des Geschäfts
|11.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg
|MIC:
|XHAM
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ernst Russ AG
|Elbchaussee 370
|22609 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.ernst-russ.de
