Schwerzenbach, 12. September 2025

Meier Tobler beendet die zweite Tranche des Rückkaufangebots 2025 zum Festpreis

Am 27. August 2025 hat Meier Tobler angekündigt, über ein Festpreisverfahren eigene Namenaktien im Gegenwert von bis zu CHF 6.0 Mio. zum Festpreis von CHF 37.00 pro Namenaktie zwecks Kapitalherabsetzung zurückzukaufen. Auf Basis des Festpreises entsprach dies maximal 162’162 Namenaktien oder maximal 1.47 Prozent des aktuellen Aktienkapitals der Gesellschaft. Die Angebotsfrist dauerte vom 28. August 2025 bis 11. September 2025, 12.00 Uhr MESZ.

Im Rahmen des Rückkaufangebots wurden seitens der Aktionärinnen und Aktionäre 128'947 Namenaktien angedient. Diese Anzahl liegt unter der maximalen Anzahl Namenaktien, weshalb sämtliche Angebote der Aktionärinnen und Aktionäre berücksichtigt werden können. Die Auszahlung des Nettorückkaufpreises, das heisst des Festpreises abzüglich 35 Prozent Verrechnungssteuer auf der Hälfte der Differenz zwischen Festpreis und Nennwert, gegen Lieferung der Namenaktien, erfolgt am 16. September 2025 (Valutadatum).

Das Rückkaufinserat kann unter meiertobler.ch/aktie abgerufen werden.



Weitere Auskünfte

Meier Tobler, Lukas Leuenberger, CFO

+41 44 806 47 44, lukas.leuenberger@meiertobler.ch



Über Meier Tobler

Der Grundstein für das Unternehmen Meier Tobler wurde 1937 gelegt. Der Hauptsitz des Schweizer Haustechnikspezialisten liegt in Schwerzenbach im Kanton Zürich. Die Aktien von Meier Tobler werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange (Symbol: MTG I SIX) gehandelt. Meier Tobler beschäftigt rund 1’300 Mitarbeitende in allen Sprachregionen der Schweiz. Meier Tobler ist spezialisiert auf die Bereiche Handel, Wärmeerzeugung, Klimasysteme und Service. Im Handelsgeschäft versorgt Meier Tobler seine B2B-Partner mit Komponenten und Installationsmaterial für Heizen, Lüften, Klimatisieren und Sanitär. Die Bereiche Wärmeerzeugung und Klimasysteme planen und liefern den Installationspartnern energieeffiziente Lösungen für Gebäude aller Art. Im Bereich Service bietet Meier Tobler rund um die Uhr und schweizweit Servicedienstleistungen für alle gelieferten Anlagen im Wohn- und Gewerbebau und über den gesamten Lebenszyklus.



Diese Ad hoc-Mitteilung steht Ihnen auf meiertobler.ch/adhoc-mitteilungenzur Verfügung.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Ad hoc-Mitteilung (PDF)

