AKTIE IM FOKUS: Infineon gefragt - Bernstein: Profiteur von US-China-Spannungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben am Montag ihre jüngste Stabilisierung fortgesetzt. Mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 32,42 Euro gehörten sie am Nachmittag zu den stärksten Titeln im Dax . Vom Anfang des Monats erreichten Tief seit Mai haben sich die Papiere des Chipkonzerns mittlerweile um gut fünf Prozent erholt.

Rückenwind lieferte neben dem freundlich erwarteten Nasdaq 100 auch eine Studie des US-Analysehauses Bernstein Research. Branchenexperte Qingyuan Lin verwies auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China, in dem Peking nun den Druck auf Nvidia erhöht. Die weitere Untersuchung des US-Chipherstellers könne zu höheren Zöllen auf amerikanische Exporte nach China führen, wovon unter anderem Infineon profitieren dürfte, so Lin./niw/men