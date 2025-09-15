Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Underperform' - Ziel 66 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Börsenprospekt für das Autozuliefergeschäft Aumovio, das als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden soll, untermauere seine Einschätzung des strukturellen Gegenwinds für die Branche, schrieb Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem bestehe das Risiko, dass Aumovio im anhaltenden Streit mit BMW wegen Kosten für eine Rückrufaktion mehr zahlen müsse, als die bisherigen Rückstellungen vorsähen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 17:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Continental

Das könnte dich auch interessieren

Elektroauto-Pionier
Tesla-Aktie steigt - Roboter-Perspektiven im Blick12. Sept. · dpa-AFX
Tesla-Aktie steigt - Roboter-Perspektiven im Blick
Wall Street
New York Ausblick: Leicht im Plus erwartetheute, 14:51 Uhr · dpa-AFX
New York Ausblick: Leicht im Plus erwartet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild abheute, 12:36 Uhr · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft stehtgestern, 19:59 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden