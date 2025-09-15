Werbung ausblenden

Bitkom warnt: Deutschland braucht mehr eigene Rechenzentren

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HANAU (dpa-AFX) - Deutschland braucht nach Einschätzung des Digitalverbandes Bitkom viel mehr eigene Rechenzentrums- und Cloud-Kapazitäten, wenn es seine digitale Souveränität stärken und weniger Abhängigkeit von Ländern wie den USA und China will. "Innerhalb Europas verfügt Deutschland über die höchsten Rechenkapazitäten", sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst der Deutschen Presse-Agentur. Aus internationaler Sicht verliere der Standort Deutschland aber eher an Bedeutung.

"Es ist höchste Zeit gegenzusteuern. Ohne Rechenzentren keine digitale Souveränität", sagt Wintergerst. Dies werde angesichts der aktuellen geopolitischen Krisen überdeutlich. So wachse auch in der deutschen Wirtschaft die Sorge vor einer zu hohen Abhängigkeit von Cloud-Diensten aus dem Ausland.

Laut Bitkom ist die Metropolregion Frankfurt Deutschlands Rechenzentrums-Standort Nummer eins: Aktuell konzentriert sich hier eine IT-Anschlussleistung von rund 1.050 Megawatt, was mehr als einem Drittel der deutschen Gesamtleistung entspricht. Demnächst wird ein neues Großrechenzentrum in Hanau 180 Megawatt - also gut ein Sechstel der aktuellen Leistung im Rhein-Main-Gebiet - draufpacken.

Milliardeninvestition

Rund zwei Milliarden Euro wird der französische Data4-Konzern in den Standort investieren. Mit der symbolischen Grundsteinlegung haben Vertreter aus Politik und Wirtschaft den Bau des neuen Rechenzentrums, das auf dem Gelände einer ehemaligen US-Kaserne entsteht, am Montag auf den Weg gebracht. Das Rechenzentrum in Hanau solle einer der leistungsstärksten, nachhaltigsten und innovativsten Standorte Europas werden und einen Beitrag zur digitalen Souveränität und Zukunft des Kontinents leisten, sagte Konzernchef Olivier Micheli./mba/DP/stw

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon
Microsoft

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild abheute, 12:36 Uhr · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft stehtgestern, 19:59 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden