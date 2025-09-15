Werbung ausblenden

EQS-AFR: EWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: EWE Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
EWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

15.09.2025 / 09:54 CET/CEST
Hiermit gibt die EWE Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://www.ewe.com/de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://www.ewe.com/en/investor-relations/publications

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EWE Aktiengesellschaft
Tirpitzstraße 39
26122 Oldenburg
Deutschland
Internet:www.ewe.de
