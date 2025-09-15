EQS-AFR: EWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
15.09.2025 / 09:54 CET/CEST
Hiermit gibt die EWE Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort:
https://www.ewe.com/de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort:
https://www.ewe.com/en/investor-relations/publications
Sprache:
|Deutsch
Unternehmen:
|EWE Aktiengesellschaft
|Tirpitzstraße 39
|26122 Oldenburg
|Deutschland
Internet:
|www.ewe.de
2197456 15.09.2025 CET/CEST