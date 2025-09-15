EQS-News: Veränderungen im Vorstand nach erfolgreich abgeschlossener Umstrukturierung

EQS-News: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Altech Advanced Materials AG („AAM“ oder die „Gesellschaft“) (FRA: AMA) gibt bekannt, dass Uwe Ahrens zum heutigen Tag sein Vorstandsmandat niedergelegt hat. Dieser Schritt begründet sich durch den Umstand, dass die Gesellschaft die angekündigte Umstrukturierung erfolgreich durchgeführt hat und die Beteiligung an den operativen Gesellschaften für die beiden Batterieprojekte CERENERGY und Silumina Anodes gegen ein Aktienpaket an die Altech Batteries Ltd. planmäßig abgegeben hat. Uwe Ahrens wird sich nun vollumfänglich auf die geplante Industrialisierung dieser beiden Projekte der Altech-Gruppe fokussieren. Im Rahmen dessen agiert er weiterhin als Geschäftsführer für die entsprechenden Entwicklungsgesellschaften Altech Industries Germany GmbH für Silumina Anodes und Altech Batteries GmbH für CERENERGY.

Dr. Burkhard Schäfer, Aufsichtsratsvorsitzender der Altech Advanced Materials AG: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats bedanke ich mich herzlich bei Uwe Ahrens für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten Jahre. Der Aufsichtsrat und ich wünschen Uwe viel Erfolg bei der weiteren Kommerzialisierung der beiden Batterieprojekte und dem geplanten Aufbau der Produktionswerke in Schwarze Pumpe. Auch für unsere Gesellschaft wird sein weiterer Erfolg bei diesen Aufgaben durch die Beteiligung an Altech Batteries Ltd. maßgeblich bleiben.“

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Die Gesellschaft hält eine Beteiligung von 21 Prozent an der Altech Batteries Ltd. Ziel der Altech-Gruppe ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) – Silumina Anodes – soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

