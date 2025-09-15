Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.09.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
African GoldBericht 2. Quartal 2025
Coda Octopus GroupBericht 3. Quartal 2025
Dave & Buster'sBericht 2. Quartal 2025
Focus MineralsBericht 2. Quartal 2025
Greencoat RenewablesBericht 2. Quartal 2025
Hain Celestial GroupBericht Geschäftsjahr 2025
Hg Capital TrustBericht 2. Quartal 2025
High TideBericht 3. Quartal 2025
IbersolBericht 2. Quartal 2025
ImmunoPrecise AntibodiesBericht 1. Quartal 2026
KUNIKO LTD.Bericht 2. Quartal 2025
Ocean Power TechnologiesBericht 1. Quartal 2026
SURFACE TRANSFORMSBericht 2. Quartal 2025
VusiongroupBericht 2. Quartal 2025
Wellfield TechnologiesBericht 1. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

