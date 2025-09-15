Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.09.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|African Gold
|Bericht 2. Quartal 2025
|Coda Octopus Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|Dave & Buster's
|Bericht 2. Quartal 2025
|Focus Minerals
|Bericht 2. Quartal 2025
|Greencoat Renewables
|Bericht 2. Quartal 2025
|Hain Celestial Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Hg Capital Trust
|Bericht 2. Quartal 2025
|High Tide
|Bericht 3. Quartal 2025
|Ibersol
|Bericht 2. Quartal 2025
|ImmunoPrecise Antibodies
|Bericht 1. Quartal 2026
|KUNIKO LTD.
|Bericht 2. Quartal 2025
|Ocean Power Technologies
|Bericht 1. Quartal 2026
|SURFACE TRANSFORMS
|Bericht 2. Quartal 2025
|Vusiongroup
|Bericht 2. Quartal 2025
|Wellfield Technologies
|Bericht 1. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
