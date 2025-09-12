Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.09.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ADX EnergyBericht 2. Quartal 2025
Argosy MineralsBericht 2. Quartal 2025
Asante GoldBericht 2. Quartal 2025
Astroscale HoldingsBericht 1. Quartal 2026
Blue Star HeliumBericht 2. Quartal 2025
CAICA DIGITAL INC.Bericht 3. Quartal 2025
CembreBericht 2. Quartal 2025
Clean Power HydrogenBericht 2. Quartal 2025
DEVELIA S.A. INH. ZY 1Bericht 2. Quartal 2025
Discovery LithiumBericht 2. Quartal 2025
ITALIAN WINE BRANDS SPABericht 2. Quartal 2025
MHP (Reg S GDR)Bericht 2. Quartal 2025
Proton Motor Power SystemsBericht 2. Quartal 2025
Sound EnergyBericht 2. Quartal 2025
VirbacBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

