Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.09.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ADX Energy
|Bericht 2. Quartal 2025
|Argosy Minerals
|Bericht 2. Quartal 2025
|Asante Gold
|Bericht 2. Quartal 2025
|Astroscale Holdings
|Bericht 1. Quartal 2026
|Blue Star Helium
|Bericht 2. Quartal 2025
|CAICA DIGITAL INC.
|Bericht 3. Quartal 2025
|Cembre
|Bericht 2. Quartal 2025
|Clean Power Hydrogen
|Bericht 2. Quartal 2025
|DEVELIA S.A. INH. ZY 1
|Bericht 2. Quartal 2025
|Discovery Lithium
|Bericht 2. Quartal 2025
|ITALIAN WINE BRANDS SPA
|Bericht 2. Quartal 2025
|MHP (Reg S GDR)
|Bericht 2. Quartal 2025
|Proton Motor Power Systems
|Bericht 2. Quartal 2025
|Sound Energy
|Bericht 2. Quartal 2025
|Virbac
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
