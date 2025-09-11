Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.09.2025

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Adobe
|Bericht 3. Quartal 2025
|Avio
|Bericht 2. Quartal 2025
|Deutsche Payment
|Bericht 2. Quartal 2025
|DFV Deutsche Familienversicherung
|Bericht 2. Quartal 2025
|Energean
|Bericht 2. Quartal 2025
|Esso S.A.F.
|Bericht 2. Quartal 2025
|European Lithium
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Fermentalg
|Bericht 2. Quartal 2025
|Frequency Electronics
|Bericht 1. Quartal 2026
|ImmunoPrecise Antibodies
|Bericht 1. Quartal 2026
|KalVista Pharma
|Bericht 1. Quartal 2026
|Kroger
|Bericht 2. Quartal 2025
|RH
|Bericht 2. Quartal 2025
|Smartbroker
|Bericht 2. Quartal 2025
|VT5 Acquisition Company
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
