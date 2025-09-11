Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.09.2025

Uhr
RüstungKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AdobeBericht 3. Quartal 2025
AvioBericht 2. Quartal 2025
Deutsche PaymentBericht 2. Quartal 2025
DFV Deutsche FamilienversicherungBericht 2. Quartal 2025
EnergeanBericht 2. Quartal 2025
Esso S.A.F.Bericht 2. Quartal 2025
European LithiumBericht Geschäftsjahr 2025
FermentalgBericht 2. Quartal 2025
Frequency ElectronicsBericht 1. Quartal 2026
ImmunoPrecise AntibodiesBericht 1. Quartal 2026
KalVista PharmaBericht 1. Quartal 2026
KrogerBericht 2. Quartal 2025
RHBericht 2. Quartal 2025
SmartbrokerBericht 2. Quartal 2025
VT5 Acquisition CompanyBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Adobe
European Lithium
Smartbroker
Kroger
Energean
Avio
Frequency Electronics
ImmunoPrecise Antibodies
RH
DFV Deutsche Familienversicherung
Fermentalg
VT5 Acquisition Company
Deutsche Payment
Esso S.A.F.
KalVista Pharma

