Infineon: Der leise Riese der deutschen Tech-Zukunft

Neulich, als ich in einer Mittagspause durch das Frankfurter Westend lief, fiel mein Blick auf ein E-Auto, das lautlos an mir vorbeiglitt. Kein Motorbrummen, keine Abgase – nur ein surrendes Versprechen von Zukunft. Ich dachte: Was man da nicht sieht, ist oft das Entscheidende. Und genau das bringt mich zu Infineon – dem vielleicht unsichtbarsten, aber strategisch wichtigsten Technologiekonzern, den wir in Deutschland haben.

Infineon, das klingt nüchtern, fast technisch. Doch hier wird an der Infrastruktur der Zukunft gearbeitet. Als größter Halbleiterhersteller Europas gehört das Unternehmen zu den globalen Top Ten, und das nicht nur wegen seiner Produktvielfalt in analogen, Mixed-Signal- und digitalen ICs. Das Unternehmen ist führend bei Leistungshalbleitern und Mikrocontrollern – unverzichtbar für alles, was mit smarter Mobilität, erneuerbarer Energie und KI zu tun hat. Lassen Sie uns bei Infineon mal wieder unter die Haube schauen…

Die jüngsten Quartalszahlen des Konzerns zeigen hierbei ein Bild mit Licht und Schatten. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte Infineon einen Umsatz von 3,704 Milliarden Euro. Das ist solide, aber leicht unter den Erwartungen gewesen. Das Segmentergebnis lag bei 668 Millionen Euro, was einer Marge von 18,0 Prozent entspricht. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern einen Umsatzanstieg auf rund 3,9 Milliarden Euro und eine Segmentergebnismarge im hohen Zehn-Prozent-Bereich.

Für das Gesamtjahr 2025 bleibt das Management um Konzernchef Jochen Hanebeck vorsichtig optimistisch. Bei einem zugrunde gelegten Wechselkurs von 1,15 US-Dollar pro Euro erwartet Infineon einen Jahresumsatz von rund 14,6 Milliarden Euro, was leicht unter dem Vorjahr liegen würde. Die bereinigte Bruttomarge soll derweil mindestens 40 Prozent erreichen. Bemerkenswert ist der voraussichtlich organische Free Cashflow von rund 1,0 Milliarden Euro. Bereinigt um größere Investitionen liegt dieser sogar bei etwa 1,7 Milliarden Euro.

Dagegen investiert Infineon wiederum mit Weitblick: Rund 2,2 Milliarden Euro fließen in neue Kapazitäten – ein klares Zeichen, dass man sich nicht vom zyklischen Halbleitermarkt schrecken lässt. Die die geplante Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell zeigt, wie ernst Infineon den Ausbau seiner Position in der automobilen Zukunft nimmt, auch wenn dies den Free Cashflow kurzfristig belastet (etwa –1,2 Milliarden Euro).

Auch strategisch bleibt der Blick klar nach vorne gerichtet. Infineon setzt auf langfristige Megatrends wie Elektromobilität, softwaredefinierte Fahrzeuge, KI-Rechenzentren, Edge-Computing und erneuerbare Energien. Trotz des leichten Umsatzrückgangs im laufenden Jahr wird ab 2026 mit zweistelligen Wachstumsraten gerechnet, konkret mit einer kumulierten Umsatzsteigerung von über 10 Prozent jährlich bis 2028. Kurzfristig drückt zwar die Marge durch Unterauslastung und operative Synergieverluste, bis 2028 soll sie aber auf 27 Prozent steigen, dank besserer Auslastung und geplanter Effizienzprogramme.

Es stellt sich für uns Anlegende die Frage: Wie viel Zukunft steckt in Infineon? Meine persönliche Einschätzung: Langfristig eine Menge. Das Unternehmen ist tief in jenen Märkten verankert, die Wachstum nicht nur versprechen, sondern tatsächlich liefern. Gleichzeitig bleibt das Geschäft anspruchsvoll: Technologisch komplex, kapitalintensiv, stark vom Konjunkturzyklus abhängig. Natürlich bleiben da auch Risiken. Der Chipmarkt ist hochvolatil, und Infineon ist nicht immun gegen makroökonomische Schwankungen. Ein schwächerer US-Dollar kann die Margen belasten, ebenso wie das erhebliche China-Exposure mit rund 35 Prozent Umsatzanteil. Aber: Langjährige Kundenbeziehungen und eine ausgeprägte Systemkompetenz sorgen für eine gewisse Stabilität, selbst in einem konjunkturell zyklischen Marktumfeld wie der Halbleiterbranche.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.