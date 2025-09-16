ANALYSE-FLASH: Bernstein startet Apple mit 'Outperform' - Ziel 290 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Im Rahmen seiner Beobachtungsaufnahme des US-IT-Hardwaresektors sieht Mark Newman den iPhone-Hersteller neben Dell, Seagate und Sandisk als Gewinner der KI-Revolution. Zwar hielten die kurzfristigen Sorgen über eine KI-Blase an. Doch längerfristig habe die Branche hier deutliches Potenzial. Bei Apple seien sowohl die Chancen als auch die Risiken am größten, was die Neuerfindung elektronischer Geräte im Zusammenhang mit KI angehe./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 20:01 / UTC

