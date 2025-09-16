Deutsche Bank kauft für weitere 250 Mio Euro eigene Aktien

München (Reuters) - Die Deutsche Bank rundet ihre Aktienrückkäufe in diesem Jahr auf eine Milliarde Euro auf.

Das Geldhaus hat von der Bankenaufsicht die Genehmigung für eine weitere Rückkaufaktion über 250 Millionen Euro bekommen, die am Mittwoch starten soll und spätestens am 19. November abgeschlossen wird, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Vorstandschef Christian Sewing hatte einen weiteren Aktienrückkauf in diesem Jahr im Juli angekündigt, das Volumen aber nicht beziffert. Seit dem 1. April hat die Deutsche Bank bereits eigene Aktien für 750 Millionen Euro erworben.

Aktienrückkäufe gelten wie Dividenden als Ausschüttung, weil ein Unternehmen damit überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückgibt. Zusammen mit der Dividende von 68 Cent je Aktie - insgesamt 1,3 Milliarden Euro - schüttet die Deutsche Bank 2025 damit mehr als 2,3 Milliarden Euro aus. Seit 2022 sind es dann rund 5,6 Milliarden.

