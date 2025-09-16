EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf - Abschlussmeldung

Deutsche Bank AG schließt Aktienrückkauf ab

Im Zeitraum vom 1. April 2025 bis einschließlich 12. September 2025 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG, dessen Beginn nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 am 28. März 2025 für den 1. April 2025 mitgeteilt wurde (der „Aktienrückkauf“), insgesamt 29.297.410 Aktien wie folgt erworben:

Rückkaufzeitraum Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro) 01.04.2025 – 12.09.2025 29.297.410 25,5825

Damit wurde der Aktienrückkauf am 12. September 2025 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. April 2025 bis einschließlich 12. September 2025 erworbenen eigenen Aktien beläuft sich auf 29.297.410 Stück. Dies entspricht 1,50% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 25,5825 Euro.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank AG erfolgte durch ein von der Deutsche Bank AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht:

Kapitalausschüttung – Deutsche Bank (db.com)

Frankfurt, 16. September 2025

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland Internet: www.db.com

