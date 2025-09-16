EQS-NVR: LIBERO football finance AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: LIBERO football finance AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

LIBERO football finance AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



16.09.2025 / 17:50 CET/CEST

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

LIBERO football finance AG

Taunusanlage 9-10

60329 Frankfurt am Main

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

40.360.000

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache: Deutsch Unternehmen: LIBERO football finance AG Taunusanlage 9-10 60329 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.libero-football-finance.com

