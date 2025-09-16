Ex-E.ON-Chef Teyssen wird Aufsichtsratschef von Lufthansa

Frankfurt (Reuters) - Der frühere E.ON-Chef Johannes Teyssen wird im kommenden Jahr neuer Aufsichtsratschef der Lufthansa.

Er soll der Hauptversammlung am 12. Mai 2026 zur Wahl in das Kontrollgremium vorgeschlagen und anschließend zu dessen Vorsitzenden gewählt werden, teilte die Lufthansa am Dienstag mit. Damit würde er die Nachfolge von Karl-Ludwig Kley antreten. Teyssen habe sich am Dienstag dem Aufsichtsrat der Airline-Gruppe vorgestellt, hieß es. Der 65-jährige Jurist und Volkswirt war von 2010 bis 2021 Chef des Energiekonzerns E.ON SE.

Kley führt den Lufthansa-Aufsichtsrat seit 2017. Der studierte Jurist war von 1998 bis 2006 Finanzchef der Lufthansa, ehe er als Vorstandschef zum Pharmakonzern Merck aus Darmstadt wechselte. Er hatte im Mai auf der letzten Hauptversammlung öffentlich angekündigt, 2026 nicht mehr für den Aufsichtsrat der Lufthansa kandidieren zu wollen. Als Nachfolger war eigentlich der frühere Airbus-Chef Tom Enders gesetzt, wie Kley damals bestätigte. Doch dieser legte seinen Posten im Lufthansa-Aufsichtsrat in diesem Jahr vorzeitig nieder.

