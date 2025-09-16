Ford streicht in Köln 1000 Stellen - E-Auto-Nachfrage mau

Düsseldorf (Reuters) - Wegen der mauen Nachfrage nach Elektroautos in Europa wird Ford in Köln bis zu 1000 Stellen streichen.

Ford beobachte und bewerte das Produktionsvolumen kontinuierlich, und passe die Planung für die Fertigung entsprechend an, erklärte ein Sprecher am Dienstag. "In Europa liegt die Nachfrage nach elektrischen Pkw weiterhin deutlich unter den Prognosen der Branche." Daher werde Ford die Produktion im Werk in Köln ab Januar 2026 auf einen Einschichtbetrieb umstellen. Dieser Schritt führe zu einem Abbau von bis zu 1000 Stellen im Cologne Electric Vehicle Center. Ford werde freiwillige Abfindungspakete anbieten.

Der US-Autokonzern baut im Kölner Werk die beiden Elektromodelle Explorer und Capri. Weil die Nachfrage allerdings schwächer ausfällt als ursprünglich geplant, wurde die Produktion seit Ende 2024 zurückgefahren. Im Juli hatte sich das Unternehmen in Köln mit dem Betriebsrat auf den Abbau von rund 2900 Stellen geeinigt und setzt dabei auf freiwilliges Ausscheiden.

