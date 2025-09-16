Nord-Stream-Sabotage: Ukrainer kann ausgeliefert werden
dpa-AFX · Uhr
BOLOGNA (dpa-AFX) - Drei Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee kann einer der mutmaßlichen Drahtzieher von Italien an Deutschland ausgeliefert werden. Dies entschied ein Gericht in Bologna, wie auch der Anwalt des Ukrainers der dpa bestätigte. Der 49-Jährige war Ende August im Urlaub in Italien festgenommen worden./cs/DP/jha
