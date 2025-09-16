Swiss Prime Site: Marcel Kucher wird per Januar 2026 neuer CEO

Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Personalie

Zug, 16. September 2025

Nach einem Auswahlverfahren mit internen und externen Kandidaten hat der Verwaltungsrat Dr. Marcel Kucher zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der Swiss Prime Site AG per 1. Januar 2026 gewählt. Er tritt die Nachfolge von René Zahnd an, der seit Januar 2016 als CEO von Swiss Prime Site tätig ist.

Seit Juli 2021 ist Marcel Kucher Chief Financial Officer von Swiss Prime Site. In dieser Funktion war er ein wichtiges Mitglied des Managementteams, welches Swiss Prime Site von einer Unternehmung mit einem breit gefächerten Portfolio zu einem fokussierten Immobilienunternehmen umgestaltet hat, das heute auf den beiden etablierten Säulen – eigene Immobilien und Asset Management – basiert. Marcel Kucher war zudem treibende Kraft hinter der sogenannten «Capital Recycling»-Strategie des Unternehmens und massgeblich an der Entwicklung und Umsetzung einer neuen Finanzierungsstrategie beteiligt, die seit 2022 zu einem starken A3-Rating geführt hat. Marcel Kucher begann seine Karriere bei McKinsey and Company. Anschliessend wechselte er zu a-connect, wo er die Niederlassungen in Zürich und den USA aufbaute und leitete. Von 2011 bis 2021 war er CFO und COO der Peach Property Group AG, bei welcher er die strategische Ausrichtung mitgestaltete und neue Systeme und Prozesse einführte. Der 54-jährige Schweizer Staatsbürger hat einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften der Universität Zürich.

Die Kombination aus seinem strategischen Geschick, seinen operativen Fähigkeiten, seiner Erfolgsbilanz im Change Management und bei Akquisitionen sowie seiner umfassenden Erfahrung im Bereich der Unternehmensfinanzierung als Chief Financial Officer überzeugte den Verwaltungsrat einstimmig davon, dass Marcel Kucher der beste Kandidat für die Position des Chief Executive Officer ist.

Mit Blick auf seine zehnjährige Amtszeit haben René Zahnd und der Verwaltungsrat gemeinsam eine geordnete Nachfolgeplanung in Angriff genommen, die in der heute bekanntgegebenen Entscheidung resultiert hat. Als CEO hat René Zahnd das Unternehmen durch ein Jahrzehnt tiefgreifender Veränderungen geleitet. Unter seiner starken Führung hat Swiss Prime Site eine Reihe gezielter Veräusserungen und strategischer Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen und gleichzeitig kulturelle und operative Verbesserungen vorangetrieben. Er war die treibende Kraft hinter der Schaffung des fokussierten Immobilienunternehmens, das Swiss Prime Site heute ist.

Ton Büchner, Verwaltungsratspräsident: «Der Verwaltungsrat freut sich sehr, einen hervorragenden Nachfolger als CEO für Swiss Prime Site gefunden zu haben. Marcel Kucher verfügt über Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Immobilienbranche und zeichnet sich durch seine Fähigkeiten in der strategischen Entwicklung und operativen Umsetzung aus. Damit ist er bestens geeignet, Swiss Prime Site in die nächste Entwicklungsphase zu führen. Im Namen des gesamten Verwaltungsrats danke ich René Zahnd herzlich für seine strategischen Beiträge und seinen Einsatz als CEO des Unternehmens in den letzten zehn Jahren.»

René Zahnd, CEO: «Es war mir eine grosse Ehre, Swiss Prime Site in den letzten zehn Jahren zu leiten. Gemeinsam mit einem talentierten und engagierten Team haben wir das Unternehmen zu einer führenden Kraft im Schweizer Immobilienmarkt gemacht. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und sehr dankbar für das Vertrauen, das mir der Verwaltungsrat, unsere Mitarbeitenden und unsere Stakeholder entgegengebracht haben. Ich übergebe die Leitung von Swiss Prime Site mit viel Zuversicht für die Zukunft des Unternehmens und grosser Wertschätzung für all die Menschen, die den anhaltenden Erfolg von Swiss Prime Site inskünftig gestalten werden.»

Eine Suche für die CFO-Nachfolge ist eingeleitet.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Investor Relations, Florian Hauber Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss



Media Relations, Mara Ricci Tel. +41 58 317 17 42, mara.ricci@sps.swiss

