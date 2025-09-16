Trump kündigt Milliarden-Klage gegen 'New York Times' an
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat eine Klage in Höhe von 15 Milliarden Dollar gegen die "New York Times" angekündigt. Die Zeitung sei "zu einem regelrechten "Sprachrohr" der radikalen linken Demokratischen Partei geworden", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die "New York Times" nahm zunächst keine Stellung zu Trumps Ankündigung./alz/DP/zb
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeZuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild abgestern, 12:36 Uhr · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht14. Sept. · onvista