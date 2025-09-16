Werbung ausblenden

USA: Industrieproduktion steigt unerwartet

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im August unerwartet gestiegen. Die Produktion habe um 0,1 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

Im Juli hatte die Produktion laut revidierten Daten allerdings um 0,4 Prozent nachgegeben. Zunächst war ein Rückgang um 0,1 Prozent ermittelt worden.

Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen lag stabil bei 77,4 Prozent. Dies war von Volkswirten erwartet worden./jsl/jha/

