EQS-AFR: Alexanderwerk AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Alexanderwerk AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Alexanderwerk AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
17.09.2025 / 12:07 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Alexanderwerk AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.09.2025
Ort:
https://www.alexanderwerk.com/de/investoren/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.09.2025
Ort:
https://www.alexanderwerk.com/en/investor-relations/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alexanderwerk AG
|Kippdorfstraße 6 - 24
|42857 Remscheid
|Deutschland
|Internet:
|www.alexanderwerk.com
