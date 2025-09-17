EQS-AFR: Eleving Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werbung ausblenden

Eleving Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eleving Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Eleving Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

17.09.2025 / 17:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Eleving Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 17.09.2025

Ort:

https://eleving.com/investors/reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 17.09.2025

Ort:

https://eleving.com/investors/reports

17.09.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Eleving Group S.A.
8-10 avenue de la Gare
1610 Luxembourg
Luxemburg
Internet:www.eleving.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2199226 17.09.2025 CET/CEST

