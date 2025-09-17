EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit schließt Sachkapitalerhöhung und Einbringung der EcoMotion Holding AG erfolgreich ab

EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DN Deutsche Nachhaltigkeit schließt Sachkapitalerhöhung und Einbringung der EcoMotion Holding AG erfolgreich ab



17.09.2025 / 09:50 CET/CEST

DN Deutsche Nachhaltigkeit schließt Sachkapitalerhöhung und Einbringung der EcoMotion Holding AG erfolgreich ab

Frankfurt am Main, 17. September 2025 – Die DN Deutsche Nachhaltigkeit (ISIN: DE000A3DW408, „Deutsche Nachhaltigkeit“) hat ihre Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage von 88 % der Aktien an der EcoMotion Holding AG (ehemals First Move! AG) erfolgreich durchgeführt. Die Sachkapitalerhöhung, die nunmehr im Handelsregister der Stadt Frankfurt eingetragen ist, wurde aus dem bestehenden genehmigten Kapital 2022 der Deutschen Nachhaltigkeit im Volumen von 11.529.408 Euro durchgeführt. Im Rahmen dieser Transaktion hat die Deutsche Nachhaltigkeit ihrer Großaktionärin SP 1 Equity GmbH („SP 1“) 11.529.408 neue Deutsche Nachhaltigkeit-Aktien zum Austausch gegen Anteile an der EcoMotion gewährt. Durch die Sachkapitalerhöhung wächst das Eigenkapital der Deutschen Nachhaltigkeit auf etwa 367 Mio. Euro, bei einer Eigenkapitalquote von über 90 %.

EcoMotion bietet eine patentierte Park- und Parkhaustechnologie an, die eine deutliche Steigerung der Flächenproduktivität der Parkhausfläche gegenüber einem herkömmlichen Parkhaus erreicht. Durch diese innovative Lösung werden der Schadstoffausstoß und der Flächenbedarf insbesondere in Städten deutlich reduziert. Zeitgleich kann das automatische Aufladen von Elektroautos während des Parkens garantiert werden, bis 2035 sollen 100.000 Ladepunkte für E-Fahrzeuge errichtet werden. Die EcoMotion-Technologie eignet sich auch für die Nachrüstung bestehender Parkhäuser. Das Unternehmen plant die Realisierung erster Parktechnologie-Projekte in den kommenden Monaten.



it der Beteiligung an EcoMotion ergänzt die Deutsche Nachhaltigkeit ihr werthaltiges Portfolio um ein weiteres Unternehmen mit eindeutigem Impact-Fokus. So wurde der positiv messbare Einfluss von EcoMotion auf die Umwelt und Gesellschaft durch den Impact Investment Prozess bestätigt, den alle Beteiligungen der Deutschen Nachhaltigkeit verbindlich durchlaufen müssen. EcoMotion hat in diesem Rahmen ein positives ESG-Scoring von 31 Punkten auf der Skala von -100 bis +100 erzielt und lag somit deutlich über der Investmentschwelle von 25 Punkten.

Über DN Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

DN@edicto.de

www.deutsche-nachhaltigkeit.com

ISIN: DE000A3DW408, DE000A383C76

