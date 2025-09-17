EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Rückführung eines eigenen Gesellschafterdarlehens aus China an deutsche Konzernmutter erhöht Liquidität und finanzielle Flexibilität

Werbung ausblenden

EQS Group · Uhr
17.09.2025 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Leipzig, 17. September 2025 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten für die Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, gibt bekannt, dass ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 6,0 Mio. Euro vollständig aus China an die deutsche Konzernmutter zurückgeführt wurde. Dieser Schritt stärkt die Liquidität der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH zusätzlich und erhöht die finanzielle Flexibilität der Konzernmutter für weitere Wachstumsinvestitionen und die Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen. Die Rückführung des Gesellschafterdarlehens ist zugleich Ausdruck einer erfolgreichen, langfristig angelegten Finanzstrategie. Bereits bei den ursprünglichen Darlehensvergaben handelte NZWL weitsichtig, um die Expansion nach China auf Basis mehrjähriger Aufträge und einer langfristig vereinbarten strategischen Zusammenarbeit mit dem Hauptkunden zu realisieren. Das Ergebnis war der erfolgreiche Auf- und Ausbau eines Produktionsstandorts in Tianjin als Duplikat der bewährten Großserienproduktion in Leipzig.

Durch die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie gelang es NZWL, die Produktions- und Entwicklungspräsenz auszubauen und die Rolle als verlässlicher Partner im globalen Zulieferernetzwerk zu festigen. Die hohe Nähe zum Hauptkunden ermöglichte es, an zentralen Projekten in China mitzuwirken und das Geschäft nachhaltig auf eine breitere Basis zu stellen. Darüber hinaus konnte dank der lokalen Produktion mit Great Wall ein weiterer wichtiger Kunde gewonnen werden. Somit hat sich NZWL als ein anerkannter Partner im chinesischen Automobilmarkt erfolgreich etabliert, der in der Lage ist, die hohen Qualitäts- und Innovationsanforderungen der Kunden zuverlässig zu erfüllen.

Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität bietet NZWL derzeit eine neue 9,875 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zur Zeichnung an. Interessierte Anleger können ihre Kaufanträge bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) über eine Online-Zeichnungsstrecke unter www.nzwl.de/ir abgeben.

Darüber hinaus findet bis zum 13. Oktober 2025 (18 Uhr) ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) als auch an die Inhaber der 6,0 % Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) richtet.

Vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) erfolgt durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2025/2030

EmittentinNeue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
EmissionsvolumenBis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A4DFSF4 / A4DFSF
Kupon9,875 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Umtauschprämie
  • 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
  • 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026
Umtauschfrist15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
Valuta21. Oktober 2025
Laufzeit5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich)
ZinszahlungJährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2026)
Rückzahlungstermin21. Oktober 2030
Rückzahlungspreis100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags
  • Ab 21. Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
  • Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5
  • Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Positivverpflichtung
  • Transparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
BörsensegmentVoraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH
Joint BookrunnersQuirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO 


Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und gebilligten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@linkmarketservices.eu

17.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig
Deutschland
Telefon:+49 34297 85 202
Fax:+49 34297 85 302
E-Mail:gf.sekretariat@nzwl.de
Internet:www.nzwl.de
ISIN:DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4, DE000A4DFSF4
WKN:A3MP5K , A255DF, A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2198970
Ende der MitteilungEQS News-Service

2198970 17.09.2025 CET/CEST

