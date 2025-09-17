EQS-News: Symrise begibt Anleihe in Höhe von 800 Mio. €

EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Anleihe

Symrise begibt Anleihe in Höhe von 800 Mio. €



17.09.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

—

Holzminden, 17. September 2025

Symrise begibt Anleihe in Höhe von 800 Mio. € Mehrfache Überzeichnung bestätigt großes Vertrauen der Investoren in

die Strategie und Finanzkraft des Konzerns

die Strategie und Finanzkraft des Konzerns Emission mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von 3,25 %

Die Symrise AG, ein weltweit führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Inhaltsstoffen sowie funktionellen Inhaltsstoffen, hat die Emission einer Anleihe erstmalig mit einem Instrumentenrating am europäischen Kapitalmarkt erfolgreich abgeschlossen.

Die Anleihe mit einem Volumen von 800 Mio. € erfreute sich hoher Nachfrage bei internationalen Investoren und wurde zu sehr attraktiven Konditionen finanziert. Sie dient überwiegend zur frühzeitigen Refinanzierung von Fälligkeiten im Herbst dieses Jahres.

Olaf Klinger, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Wir freuen uns über die erfolgreiche Platzierung dieser Anleihe. Die hohe Nachfrage nach unserer aktuellen Emission unterstreicht das Vertrauen der Investoren in unser nachhaltiges und robustes Geschäftsmodell sowie unsere solide Finanzierungsstruktur."

Der Eurobond hat eine Laufzeit von 7 Jahren und ist mit einem Kupon von 3,25 % ausgestattet. Der Bond wurde von Moody’s mit einem Instrumentenrating von Baa1 (stabiler Ausblick) bewertet. Ein Bankenkonsortium bestehend aus Banco Santander, S.A., Commerzbank AG, Deutsche Bank AG sowie Société Générale begleitete die Platzierung. Sie wird im regulierten Markt der Luxemburger Börse mit einer Stückelung von 1.000 € zum Handel zugelassen (ISIN XS3178086230).

Über Symrise: Symrise ist ein weltweit tätiger Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionellen Inhaltsstoffen. Zu unseren Kunden zählen Parfüm-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und Tiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 5,0 Mrd. € im Geschäftsjahr 2024 gehören wir zu den weltweit führenden Anbietern. Die Gruppe mit Hauptsitz in Holzminden verfügt über mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen Osten, Asien, den USA und Lateinamerika. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. Symrise – immer wieder inspirierend mehr...