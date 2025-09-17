Werbung ausblenden

EQS-News: Symrise begibt Anleihe in Höhe von 800 Mio. €

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Anleihe
Symrise begibt Anleihe in Höhe von 800 Mio. €

17.09.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung

Holzminden, 17. September 2025

Symrise begibt Anleihe in Höhe von 800 Mio. €
  • Mehrfache Überzeichnung bestätigt großes Vertrauen der Investoren in
    die Strategie und Finanzkraft des Konzerns
  • Emission mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von 3,25 %

Die Symrise AG, ein weltweit führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Inhaltsstoffen sowie funktionellen Inhaltsstoffen, hat die Emission einer Anleihe erstmalig mit einem Instrumentenrating am europäischen Kapitalmarkt erfolgreich abgeschlossen.

Die Anleihe mit einem Volumen von 800 Mio. € erfreute sich hoher Nachfrage bei internationalen Investoren und wurde zu sehr attraktiven Konditionen finanziert. Sie dient überwiegend zur frühzeitigen Refinanzierung von Fälligkeiten im Herbst dieses Jahres.

Olaf Klinger, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Wir freuen uns über die erfolgreiche Platzierung dieser Anleihe. Die hohe Nachfrage nach unserer aktuellen Emission unterstreicht das Vertrauen der Investoren in unser nachhaltiges und robustes Geschäftsmodell sowie unsere solide Finanzierungsstruktur."

Der Eurobond hat eine Laufzeit von 7 Jahren und ist mit einem Kupon von 3,25 % ausgestattet. Der Bond wurde von Moody’s mit einem Instrumentenrating von Baa1 (stabiler Ausblick) bewertet. Ein Bankenkonsortium bestehend aus Banco Santander, S.A., Commerzbank AG, Deutsche Bank AG sowie Société Générale begleitete die Platzierung. Sie wird im regulierten Markt der Luxemburger Börse mit einer Stückelung von 1.000 € zum Handel zugelassen (ISIN XS3178086230).

   
Kontakt Medien:
 
Bernhard Kott		 Kontakt zu Investoren:
 
René Weinberg		    
Telefon: +49 (0)5531 90-1721 Telefon: +49 (0)5531 90-1879    
E-Mail: bernhard.kott@symrise.com E-Mail: rene.weinberg@symrise.com    
       
Soziale Medien:      
twitter.com/symriseag linkedin.com/company/symrise    
youtube.com/agsymrise xing.com/companies/symrise    
instagram.com/symriseag instagram.com/finefragrancestories_bySymrise    
instagram.com/symrise.ci Blog: https://alwaysinspiringmore.com    
       

Über Symrise: Symrise ist ein weltweit tätiger Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionellen Inhaltsstoffen. Zu unseren Kunden zählen Parfüm-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und Tiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 5,0 Mrd. € im Geschäftsjahr 2024 gehören wir zu den weltweit führenden Anbietern. Die Gruppe mit Hauptsitz in Holzminden verfügt über mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen Osten, Asien, den USA und Lateinamerika. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. Symrise – immer wieder inspirierend mehr...

www.symrise.com
 		  

 

 


17.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Telefon: +49 (0)5531 90 0
E-Mail: ir@symrise.com
Internet: www.symrise.com
ISIN: DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704
WKN: SYM999
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2198438

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2198438  17.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Symrise

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalgestern, 15:30 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht14. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden