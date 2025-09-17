Gold - Läuft und läuft und läuft

Werbung ausblenden
Mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks strebt der Goldpreis derzeit in Richtung Norden. Dabei dringt das Edelmetall immer weiter in „uncharted territory“ vor und hat die Marke von 3.700 USD gestern erstmals temporär überschritten. Dank dieser Entwicklung summiert sich das Kursplus – allein im Jahr 2025 – mittlerweile auf über 40 %. Obwohl der Aufwärtstrend absolut intakt ist, sind derart dynamische Trends auch immer eine Mahnung, ein aktives Money Management zu betreiben. Schließlich liefern die Charts nicht nur eine wichtige Orientierungshilfe auf der Oberseite, sondern auch zur Risikobegrenzung auf der Unterseite. In diesem Kontext stellt der Kursverlauf des Goldpreises ein absolutes Lehrbuchbeispiel dar. Von Mai bis August hat das Edelmetall vier Monate in Folge seine Monatshochs bei rund 3.450 USD ausgeprägt. Dieses Level gilt es in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. Ein Stopp auf dieser Basis sichert einen Großteil der im bisherigen Jahresverlauf angefallenen Gewinne. Mit dieser Absicherung können sich Anlegerinnen und Anleger vom Markt zeigen lassen, wie weit der Trend tatsächlich tragen wird und, ob das Kursziel aus dem jüngst etablierten, aufsteigenden Dreieck von 3.800 USD unmittelbar erreicht wird.

Gold (Monthly)

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²



