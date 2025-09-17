Klarna startet an der Wall Street und will Banken angreifen. Was Anleger wissen müssen!

Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna ist mit einem vielbeachteten IPO in den USA an die Börse gegangen. Doch was treibt das Unternehmen wirklich an? Von der flexiblen Klarna Card bis hin zu KI-gestützten Finanzratgebern plant CEO Sebastian Siemiatkowski die nächste Revolution im Zahlungsverkehr. Einem gut 20%igen Wachstum steht noch ein Nettoverlust gegenüber. Doch das könnte sich in den nächsten Jahren ändern!

Der Pionier des „Buy Now, Pay Later“

Klarna ist ein schwedisches Fintech-Unternehmen, das sich als digitaler Zahlungsdienstleister etabliert hat. Kern des Geschäftsmodells ist das „Buy Now, Pay Later“ (BNPL)-Konzept, das es Kunden ermöglicht, ihre Online-Einkäufe in flexiblen Raten zu bezahlen oder erst bis zu 30 Tage später zu begleichen – oft zinsfrei. Verbraucher kommen in der Regel beim Online-Shopping bei 790.000 Händlern wie H&M, Nike, Zalando oder Kaufland mit Klarna in Berührung, wenn sie an der Kasse die Option „Kauf auf Rechnung“, „Ratenkauf“ oder „später bezahlen“ wählen. Mittlerweile bietet Klarna auch bis zu 10 % an Cashback bei Einkäufen in der App an, und das unabhängig von der Zahlungsmethode. Mit seiner Banklizenz agiert Klarna als eine moderne Alternative zu traditionellen Kreditinstituten und hat sich als Vermittler zwischen Konsumenten und Händlern positioniert. Der adressierte BNPL-Markt dürfte rund 1 Bio. USD umfassen.