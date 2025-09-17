Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Neue Presse' zu Reparationsforderungen Polens

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Reparationsforderungen Polens:

"Die Erinnerung an die Wehrmachtsverbrechen in Polen sind dort sehr präsent. Es ist wichtig, dass Deutschland weiter Verantwortung übernimmt. Zum einen handfest: Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung schlug vor, dass Deutschland Sicherheitsgarantien für Polen übernehmen könnte - was sinnvoll wäre. Zum anderen müssen sich die Deutschen mit den furchtbaren Taten ihrer Vorfahren in Polen auseinandersetzen. Hinter der Frage der Reparationen steht die nach Anerkennung."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalgestern, 15:30 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht14. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden